2019-09-10T16:01:42+03:00
Общество

В Петушинском районе рабочим не заплатили при увольнении

Добиваться зарплаты им пришлось через суд
Ирина Мальцева
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Три работника уволились с предприятия в Петушинском районе, но, вопреки требованиям законодательства, их не рассчитали в день выдачи документов. В общей сложности им задолжали 72 с половиной тысяч рублей. Прокуратурой района в отношении генерального директора вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Кроме того, в суд направлены заявления о выдаче судебного приказа и взыскании долга. В результате задолженность погашена в полном объеме, а виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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