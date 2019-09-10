2019-09-10T16:00:12+03:00
Общество

В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке «Ростелекома» и дочерней компании «Ростелеком-Солар» создал новую образовательную программу по кибербезопасности. К участию приглашены 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».

Кураторами программы со стороны индустриального партнера Фонда стали старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по организационному развитию и управлению персоналом Галина Рысакова и вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Академические партнеры программы – МГУ имени М.В.Ломоносова и Самарский государственный университет.

«Программа основана на включении самых сильных студентов российских университетов в выполнение наиболее актуальных разработок российских компаний — лидеров технологического развития в Российской Федерации. Лучшие выпускники получат предложение о трудоустройстве и стажировках у наших партнеров, я уверена», — отметила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

.

.

«Как лидеры рынка мы должны приложить все усилия к созданию эффективной общенациональной программы, нацеленной на развитие талантов и формирование кадрового резерва в области информационной безопасности. Образовательные проекты “Ростелекома” выполняют эту задачу через цепочку взаимодействия “школа — вуз — работодатель”. Следуя этой концепции, в прошлом году мы провели смену по кибербезопасности для одаренных школьников старших классов, в этом году она ориентирована на студентов, лучшие из которых в дальнейшем попадут на стажировку в центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности, генеральный директор компании «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.

Технологические решения, необходимые для подготовки обучающего модуля «Кибербезопасность АСУ ТП», предоставили партнеры «Ростелеком-Солар» — компании «ИнСАТ», Entensys и Positive Technologies. Это позволило максимально приблизить лабораторную базу, на которой происходит обучение студентов, к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

Отдельные модули программы посвящены вопросам профессиональной этики, развитию требований к специалисту по информационной безопасности, которые появятся, по мнению экспертов, в ближайшем будущем.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муроме объявили карантин по бешенству
Актер Владимирского театра драмы стал заслуженным артистом
Владимирцев приглашают на посадку леса
Жительница Вязников незаконно зарегистрировала мигранта в заброшенном доме
Роскомнадзор: Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства 4G
В Гороховце 33-летняя женщина погибла от отравления угарным газом
В Петушинском районе рабочим не заплатили при увольнении
"Ростелеком" предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Спортсмены Владимирской области выиграли 5 медалей первенства мира по летнему полиатлону
Во Владимире пройдут дни цыганской культуры
У "Глобуса" в первый же день вакцинации от гриппа привились 113 человек
Новым главой владимирского Следкома станет полковник из Иваново
Владимирцы услышат бессмертные хиты Queen в исполнении оркестра Bohemian Orchestra
В Вязниковскую школу искусств приобрели музыкальные инструменты на 3 миллиона рублей
В Александровском районе - лобовое столкновение двух "Газелей"
Владимирская певица представит Россию на международном конкурсе
Житель Судогды через суд доказывал право собственности на свой дом
В Муромском районе двое деревенских жителей воровали металлолом с баржи
В Добром у скульптуры врача вандал оторвал трубку