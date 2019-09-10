Спортсмены Владимирской области выиграли 5 медалей первенства мира по летнему полиатлону

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-10T14:53:09+03:00

Спортсмены завоевали на турнире три золотые и две серебряные медали.

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Спортсмены Владимирской области, представлявшие регион в составе российской сборной на первенстве мира по летнему полиатлону в городе Сасово, завоевали на турнире три золотые и две серебряные медали.

Анастасия Суконкина в группе «Юниорки 18-23 лет» выиграла «золото» и «серебро» в дисциплинах «Троеборье с бегом» и «Троеборье с лыжероллерами» соответственно.

Аналогичные награды в аналогичных дисциплинах завоевал Николай Маклаков в группе «Юноши 16-17 лет».

Еще одну золотую медаль российской команде принесла Анна Шуляк в дисциплине «Пятиборье» среди юниорок 18-23 лет.

В общей сложности в первенстве мира приняли участие более 150 спортсменов из семи стран мира: России, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Азербайджана, Узбекистана и Индии. Владимирскую область представляли пять человек.

В общекомандном зачете среди юниоров россияне заняли первое место. Второе и третье места распределились между спортсменами из Казахстана и Белоруссии соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU