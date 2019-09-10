Спортсмены Владимирской области выиграли 5 медалей первенства мира по летнему полиатлону
Спортсмены Владимирской области, представлявшие регион в составе российской сборной на первенстве мира по летнему полиатлону в городе Сасово, завоевали на турнире три золотые и две серебряные медали.
Анастасия Суконкина в группе «Юниорки 18-23 лет» выиграла «золото» и «серебро» в дисциплинах «Троеборье с бегом» и «Троеборье с лыжероллерами» соответственно.
Аналогичные награды в аналогичных дисциплинах завоевал Николай Маклаков в группе «Юноши 16-17 лет».
Еще одну золотую медаль российской команде принесла Анна Шуляк в дисциплине «Пятиборье» среди юниорок 18-23 лет.
В общей сложности в первенстве мира приняли участие более 150 спортсменов из семи стран мира: России, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Азербайджана, Узбекистана и Индии. Владимирскую область представляли пять человек.
В общекомандном зачете среди юниоров россияне заняли первое место. Второе и третье места распределились между спортсменами из Казахстана и Белоруссии соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU