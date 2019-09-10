Новым главой владимирского Следкома станет полковник из Иваново

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-10T13:05:13+03:00

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Новым руководителем владимирского Следственного комитета станет Артем Кулаков. Эту информации "КП-Владимир" подтвердил источник, близкий к ситуации.

Артем Кулаков на данный момент служит в Следственном комитете по Ивановской области в должности первого заместителя руководителя управления. Приказ о его назначении пока еще не вышел, официально о назначении нового руководителя станет известно на следующей неделе.

Артем Кулаков родился в 1978 году в Москве. В 1993 году поступил в Московский колледж милиции № 1 ГУВД Москвы. По окончании учёбы в 1996 году был зачислен на Московский факультет Юридического института МВД России.

С 2001 до 2004 года работал на различных должностях в органах внутренних дел города Москвы.

В 2004 году принят на работу в прокуратуру города Москвы, в которой проработал до 2007 года в должностях старшего следователя Коптевской межрайонной прокуратуры города Москвы и старшего следователя Управления по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений, а также прокурора первого отдела управления по надзору за следствием прокуратуры города Москвы.

С 2007 проходил службу в Следственном комитете Российской Федерации на различных должностях в Главном управлении процессуального контроля СК России.

В 2008 году закончил московский «Институт экономики и антикризисного управления» и получил квалификацию «экономист-менеджер».С 2012 года работал в контрольно-инспекторском отделе организационно-контрольного управления Главного организационно-инспекторского управления СК России.

В 2014 приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации Артем Кулаков был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU