В Вязниковскую школу искусств приобрели музыкальные инструменты на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-10T11:59:31+03:00

Тут вам саксофон, кларнет, тромбон, туба, барабанная установка, оркестровые тарелки, домбра, классическая гитара, а также аккордеон и баян

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11 сентября в Вязниках, в детской школе искусств имени Л.И. Ошанина, состоится презентация новых музыкальных инструментов, купленных в рамках национального проекта "Культура". Все обошлось более чем в 3 миллиона рублей.

В Вязниковскую детскую школу искусств приобретены саксофон, кларнет, тромбон, туба, барабанная установка, оркестровые тарелки, домбра, классическая гитара, а также аккордеон и баян. Кроме того, закуплена музыкальная литература и оборудование (интерактивная доска, проектор, звуковое и световое оборудование), мебель.

В рамках реализации национального проекта "Культура" в регионе этом году 10 школ искусств во Владимире, Гусь-Хрустальном и Муроме, в Вязниковском, Киржачском, Ковровском и Петушинском районах, а также областной музыкальный колледж получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на общую сумму 47,807 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU