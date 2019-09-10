Владимирская певица представит Россию на международном конкурсе
Двадцатиоднолетняя исполнительница, в прошлом году ставшая победителем Международного проекта «Планета Талантов» в номинации эстрадный вокал, стала финалисткой отбора и отправится на финал популярного международного телевизионного конкурса телевизионного конкурса Euro Pop Contest Grand-Prix Berliner Perle. На прослушивании ей нужно было исполнить две композиции – мировой хит и песню на родном языке, девушка получила высшие баллы жюри и заняла первое место среди участников от 18 до 24 лет. Теперь ей предстоит побороться за Гран-При конкурса с молодыми и талантливыми исполнителями из двадцати стран. Финал пройдет с 26 ноября по 2 декабря в Берлине.
ИСТОЧНИК KP.RU