В Муромском районе двое деревенских жителей воровали металлолом с баржи

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-10T10:37:38+03:00

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Несуразное преступление, достойное фельетона Антоши Чехонте, раскрыли сотрудники владимирской транспортной полиции. В Муромском районе под покровом ночи двое мужчин, 32 и 27 лет, пытались ограбить баржу, груженую ломом черных металлов.

На моторной лодке они подплывали к барже, которая была причалена на Оке без охраны и присмотра. После этого один забирался на баржу и передавал второму металлолом. На моторке они отвозили, сколько влезало, на берег, грузили в трактор и возвращались за новой порцией - как Робинзон Крузо к покинутому кораблю.

Когда в трактор с прицепом было загружено две тонны металлолома, мужчины собрались везти его в скупку, но тут подоспела владимирская транспортная полиция. Похищенный металл был изъят полицейскими. Ущерб оценивается в 29000 рублей. Теперь по статье «Кража» злоумышленникам грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU