В Добром у скульптуры врача вандал оторвал трубку

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-10T10:15:06+03:00

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В Добром у здания пятой больницы неизвестный вандал оторвал слуховую трубку у скульптуры доктора. Видео с данным странным поступком уже выложили в социальных сетях.

На видео молодой человек в спортивном костюме и темных очках с рюкзаком на плечах подходит к скульптуре, оглядывается, после чего начинает крутить трубку, пытаясь ее оторвать. В какой-то момент он ненадолго останавливается, так как мимо здания проходит девушка. Но затем он продолжил дело и в итоге оторвал металлическую трубку.

Скульптуру медика сделал в свое время по заказу владимирский скульптор Михаил Блинов. Он также отливал фигуру мальчика у пиццерии "Франки Фэп". Кстати, мальчику неизвестные в свое время "ломали" пальцы.

Вандал оторвал трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU