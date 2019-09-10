2019-09-10T14:59:08+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на 12-й общегородской диктант

Во Владимире диктант будет посвящен 90-летию со дня рождения Шукшина
Алексей СУХОВ
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12 сентября в 17:30 во Владимирской научной библиотеке состоится ХIX Общегородской диктант.

Во Владимире диктант будет посвящен 90-летию со дня рождения Василия Шукшина. Текст для написания подбирают и озвучивают опытные преподаватели кафедры русского языка Педагогического института ВлГУ.

В этот раз написать диктант можно удалённо в режиме онлайн. Для этого необходимо: скачать бланк диктанта на сайте библиотеки и распечатать его. 12 сентября в 17:30 включить прямую трансляцию диктанта и писать текст диктанта от руки на бланке.

13 сентября, необходимо принести диктант в научную библиотеку с 10:00 до 14:00 и получить персональный порядковый номер. Тем, кто не может принести свою работу в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 14:00 и получить индивидуальный номер.

Итоги публикуются на условиях анонимности (под порядковыми номерами) на сайте областной научной библиотеки и Педагогического института.

ИСТОЧНИК KP.RU

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