Более 250 жителей Владимирской области обследовали врачи ведущих федеральных клиник

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-10T09:38:38+03:00

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7 сентября в Муроме состоялась Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья». Наш регион впервые принимает эту оздоровительную акцию, которая проводится уже в 14-й раз/

В 2019 году медики следовали по Волге на теплоходе «Василий Чапаев» от подмосковной Дубны до Нижнего Новгорода, а затем на автобусах продолжили путь до Мурома. Там медицинские консультации были организованы на базе больницы №3 и родильного дома. Специалисты обследовали 253 пациента с врождёнными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другой патологией.

Среди обследованных – 172 ребенка и 81 взрослый. Это на 31 человека больше, чем было запланировано, – в консультации не отказывали никому. При этом 74 пациента из Владимирской области получили направления в ведущие федеральные клиники для дальнейшего обследования и лечения.

В Муромском родильном доме состоялись мастер-классы для молодых мам по грудному вскармливанию и обучающий семинар для медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU