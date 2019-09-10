2019-09-10T09:31:07+03:00
Спорт

Владимирец стал бронзовым призёром международного фестиваля самбо

Зиновьев выступал в весовой категории «87 кг»
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Воспитанник владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по самбо им. Е.В. Чичваркина Андрей Зиновьев завоевал бронзовую медаль Международного юношеского фестиваля самбо сборных команд государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

IV Международный юношеский фестиваль проходил в Москве с 5 по 8 сентября 2019 года. В нем приняли участие более 100 самбистов в возрасте 17-18 лет из восьми стран мира: России, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и Германии.

Зиновьев выступал в весовой категории «87 кг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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