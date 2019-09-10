Владимирская область получит новые автомобили скорой медицинской помощи
Машины поступят до конца года
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До конца этого года Владимирская область получит 7 автомобилей скорой медицинской помощи отечественного производства класса «В» и «С». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Автомобили скорой медицинской помощи произведены на автозаводах «ГАЗ», «УАЗ» и «Форд Соллерс Холдинг».
Специализированный автотранспорт оснащен современным оборудованием, позволяющим проводить реанимационные мероприятия и оказывать неотложную медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU