2019-09-09T16:07:47+03:00
Политика

Бывший глава Филипповского сельского поселиния Олег Иванов не станет депутатом Киржачского райсовета

Он проиграл выборы новичку Александру Шукшину
Сергей МОРКОВКИН
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8 сентября прошли выборы в Киржачский райсовет, бывший глава Филипповского сельского поселения Олег Иванов не смог выиграть стать депутатом.

Напомним, Олег Иванов лишился должности главы СО Филипповское после разразившегося скандала со строительством мусорного полигона. Поводом для увольнения через суд стало то, что на предыдущих выборах он скрыл факт своих судимостей.

Отметим, выборы в округе № 4 выиграл представитель "Единой России" Александр Шукшин, 37-летний новичок в местной политике. Олег Иванов также является членом "Единой России", но шел на выборы самовыдвиженцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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