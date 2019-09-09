2019-09-09T15:05:01+03:00
Общество

Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области перешла под управление департамента лесного хозяйства

Ранее ее учредителем выступала региональная госинспекция по охране и использованию животного мира
Алексей СУХОВ
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6 сентября губернатор Владимир Сипягин подписал постановление, в соответствии с которым департаменту лесного хозяйства переданы функции и полномочия учредителя единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области (ГБУ "Дирекция ООПТ").

Напомним, ранее ее учредителем выступала региональная государственная инспекция по охране и использованию животного мира. Теперь департамент лесного хозяйства будет проводить государственную политику не только в сфере управлении лесами, но и в вопросах создания, управления и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Данные изменения возникли на волне возмущений части жителей Владимира, которым не нравилось, что мэрия в последние годы активно подбирается к границам парка "Дружба", застраивая территорию по соседству. Жители считают, что парку "Дружба", который как раз относится к особо охраняемым природным территориям грозит опасность. И хотя напрямую никто не говорит о том, что эти вещи взаимосвязаны, очевидно, что эта история могла оказать определенное влияние при принятии решения о смене учредителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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