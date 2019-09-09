2019-09-09T14:48:01+03:00
Общество

Компания «Газпром газораспределение Владимир» повысила надежность газоснабжения г. Александрова

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АО «Газпром газораспределение Владимир» в ходе кампании по подготовке газовых сетей и оборудования к отопительному сезону провело реконструкцию участка газопровода высокого давления в г. Александрове бестраншейным способом.

«С учетом того, что участок газопровода от ул. Данилова до газового колодца в Сноповском переулке имеет узловое значение, его техническое перевооружение позволило существенно повысить надежность газоснабжения потребителей на всей территории города», - отметил директор филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Александрове Дмитрий Дубов.

Сложность ремонтных работ заключалась в том, что данный участок газопровода находится в центре города с большой плотностью застройки, в квартале с интенсивным транспортным движением и большим количеством подземных инженерных коммуникаций.

Использованная газовиками технология санации позволила провести ремонт с минимальными неудобствами для горожан, без разрытий по всей длине реконструируемого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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