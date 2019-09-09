В Муроме продолжается суд над московским изобретателем, обвиненном в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-09T11:25:40+03:00

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Семидесятиоднолетний столичный житель получил патент на некое «нагревательное устройство - квантовый структурный преобразователь» и убедил в 2006 году муромскую администрацию и руководство муниципального предприятия «Тепловые сети», убедив, что изобретение резко повысит КПД при теплопередаче и за счет этого позволит сэкономить топливо и деньги. Якобы нагревать при этом воду вообще не надо – прибор меняет квантовую структуру воды и она нагревает сама себя. По мнению следствия, автор изобретения специально составил документы так, что предложенная им заведомо ложная методика расчета демонстрировала мнимую экономическую полезность устройства. В итоге, обнаружив, что никакой экономии не наблюдается, муромские тепловики хотели расторгнуть договор, но не сумели – Арбитражный суд встал на сторону изобретателя. В общей сложности он получил от муромского предприятия больше 113 миллионов рублей. В прошлом году дело по обвинению столичного изобретателя в мошенничестве передали в суд, но начиная с апреля этого года рассмотрение постоянно откладывалось ,в том числе и по болезни обвиняемого. Очередное заседание назначено на 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU