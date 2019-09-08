В Собинке и Муроме на выборах глав городов уверенно побеждают действующие мэры

8 Сент. 23:14 2019-09-08T23:14:09+03:00

Елена Карпова и Евгений Рычков предварительно набирают более 50% и 80% голосов избирателей

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8 сентября жители Собинки и Мурома выбирали мэра города. Избирательные участки закрылись в 20.00, по предварительным данным победу одерживают действующие главы городов Елена Карпова и Евгений Рычков.

По данным Собинского райизбиркома, на данный момент самовыдвиженец Елена Карпова набрала 57,77% голосов избирателей (за нее проголосовало 818 человек). Ближайший преследователь из партии КПРФ Владимир Виноградов набрал 23,31% голосов (ему свои голоса отдали 330 человек).

В Муроме Евгений Рычков («Единая Россия») набрал 80,18% голосов. За него проголосовали 7394 избирателя. Ближайший преследователь Александр Колпаков из КПРФ набрал 9,53% голосов. Ему свои голоса отдали 879 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU