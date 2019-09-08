В Собинке и Муроме на выборах глав городов уверенно побеждают действующие мэры
8 сентября жители Собинки и Мурома выбирали мэра города. Избирательные участки закрылись в 20.00, по предварительным данным победу одерживают действующие главы городов Елена Карпова и Евгений Рычков.
По данным Собинского райизбиркома, на данный момент самовыдвиженец Елена Карпова набрала 57,77% голосов избирателей (за нее проголосовало 818 человек). Ближайший преследователь из партии КПРФ Владимир Виноградов набрал 23,31% голосов (ему свои голоса отдали 330 человек).
В Муроме Евгений Рычков («Единая Россия») набрал 80,18% голосов. За него проголосовали 7394 избирателя. Ближайший преследователь Александр Колпаков из КПРФ набрал 9,53% голосов. Ему свои голоса отдали 879 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU