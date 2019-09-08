2019-09-08T20:09:43+03:00
Политика

Во Владимирской области закрылись избирательные участки

Начался подсчет голосов
Сергей МОРКОВКИН
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8 сентября во Владимирской области прошло 50 избирательных кампаний. В единый день голосования жители избирали мэров Собинки и Мурома, депутатов Ковровского, Муромского и Гусь-Хрустального горсоветов, и советов нардепов ряда районов и сельских поселений. В 20.00 избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов.

По состоянию на 18.00 явка на избирательные участки составила 22,63%. Проголосовали 106 835 избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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