На довыборах депутата Владимирского горсовета к 18,00 явка составила 18,94%
Четыре года назад к этому времени на участке № 17 проголосовали 18,03% избирателей
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8 сентября во Владимире проходят дополнительные выборы депутата горсовета по 17-ому одномандатному округу. По состоянию на 18.00 явка составляет 18,94% избирателей.
В 2015 году на выборах депутатов горсовета 27-ого созыва на участке явка к 18.00 составляла 18,03%. Судя по показателям, жители района идут на участки также вяло, как и в 2015 году.
Напомним, избранная в 2015 году Лариса Гаврилова добровольно сложила с себя депутатские полномочия.
Выборы 28-ого созыва владимирского горсовета состоятся уже осенью 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU