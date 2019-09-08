2019-09-08T19:39:22+03:00
Политика

На довыборах депутата Владимирского горсовета к 18,00 явка составила 18,94%

Четыре года назад к этому времени на участке № 17 проголосовали 18,03% избирателей
Сергей МОРКОВКИН
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8 сентября во Владимире проходят дополнительные выборы депутата горсовета по 17-ому одномандатному округу. По состоянию на 18.00 явка составляет 18,94% избирателей.

В 2015 году на выборах депутатов горсовета 27-ого созыва на участке явка к 18.00 составляла 18,03%. Судя по показателям, жители района идут на участки также вяло, как и в 2015 году.

Напомним, избранная в 2015 году Лариса Гаврилова добровольно сложила с себя депутатские полномочия.

Выборы 28-ого созыва владимирского горсовета состоятся уже осенью 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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