Активнее всего во Владимирской области голосуют в Гороховецком районе

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-08T17:27:44+03:00

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8 сентября во Владимирской области проходит единый день голосования, в регионе проходит 50 избирательных кампаний. По данным регионального избиркома по состоянию на 15.00 активнее всего на выборы идут избиратели Фоминского сельского поселения, избирающие депутата поселкового совета по округу № 6. За своего кандидата пришли проголосовать 107 из 154 избирателей. Явка составляет 69,48%.

В округе № 3 Александровского района явка самая низкая. На дополнительные выборы депутата местного горсовета изъявили желание прийти лишь 287 из более чем 3500 избирателей. Явка составила 7,75%.

В Собинке на выборах мэра явка к 15.00 составляет 20,51%, в Муроме мэра города пришли избрать 19,72% избирателей, в Коврове явка составляет 18,8%.

Ознакомиться с полными данными по явке избирателей можно по этой ссылке (сайт владимирского областного избиркома)

ИСТОЧНИК KP.RU