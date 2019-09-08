На довыборах депутата владимирского горсовета по округу № 17 явка составляет более 15%

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-08T17:15:42+03:00

На прошлых выборах в 2015 году она едва превысила 14%

Изменить размер текста: A A

8 сентября во Владимире проходят дополнительные выборы депутата горсовета по округу № 17. Он проработает в СНД всего год, осенью 2020 года пройдут выборы нового 28-ого созыва горсовета.

По данным избиркома, по состоянию на 15.00 явка на участки составила 15,12%. Для сравнения, в 2015 году, когда была избрана покинувшая горсовет Лариса Гаврилова, явка составляла 14,13%.

ИСТОЧНИК KP.RU