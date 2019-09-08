В Петушинском районе в аварии погибли два человека

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-08T17:00:12+03:00

Еще она пассажирка-подросток и мужчина находятся в больнице

Изменить размер текста: A A

8 сентября около 13.15 на 109 километре федеральной трассы М-7 «Волга» произошла авария, в которой погибли два человека. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель машины «Деу», выезжая с прилегающей территории на дорогу, врезался в машину «Пежо», ехавшую в сторону Москвы.

На данным УМВД по Владимирской области, в аварии также пострадала девочка-подросток. Она находится в больнице. Кроме того, сообщается о госпитализированном мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU