2019-09-08T17:00:12+03:00
Происшествия

В Петушинском районе в аварии погибли два человека

Еще она пассажирка-подросток и мужчина находятся в больнице
Артём Черепанов
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8 сентября около 13.15 на 109 километре федеральной трассы М-7 «Волга» произошла авария, в которой погибли два человека. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель машины «Деу», выезжая с прилегающей территории на дорогу, врезался в машину «Пежо», ехавшую в сторону Москвы.

На данным УМВД по Владимирской области, в аварии также пострадала девочка-подросток. Она находится в больнице. Кроме того, сообщается о госпитализированном мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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