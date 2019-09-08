По состоянию на 12.00 явка на выборы во Владимирской области составляет 10,48%
Проголосовали почти 50 тысяч жителей региона
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Владимирский региональный избирком сообщает данные о явке избирателей по состоянию на 12.00. Она составила 10,48%. К обеду проголосовали 49 432 избирателя.
Для муниципальных выборов во Владимирской области явка достаточно высокая.
Отметим, 8 сентября во Владимирской области проходит 50 избирательных кампаний. В Собинке и Муроме жители выбирают мэров городов, в Киржачском, Меленковском, Муромском и Суздальском избирают депутатов райосоветов, в Коврове, Гусь-Хрустальном, Петушинсках, Меленках и Муроме выбирают депутатов горсоветов. Кроме того, в ряде сельских поселений избирают депутатов местных СНД.
ИСТОЧНИК KP.RU