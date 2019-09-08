2019-09-08T12:17:45+03:00
Политика

Явка на выборы во Владимирской области по состоянию на 10.00 составила 3,61%

Уже проголосовали 17 тысяч избирателей
Сергей МОРКОВКИН
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Во Владимирской области проходит единый день голосования, в регионе проходит 50 избирательных кампаний. Избирательные участки открылись в 8.00, по состоянию на 10.00 на них проголосовали 3,61% избирателей. Судя по этим данным, явка на муниципальные выборы будет выше, чем в прошлые годы.

Кроме нарушений в день тишины в Гусь-Хрустальном поступает информация о расклеивании агитационных листовок в селе Сновицы. В 17-ом округе города Владимира замечен плакат одного из кандидата, находящийся ближе, чем в 50 метрах от ТИКа. Наконец, в селе Кутуково Суздальского района в качестве наблюдателя на выборах замечена действующий депутат местного райсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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