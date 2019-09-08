В Гусь-Хрустальном задержали активистов, расклеивавших агитки в день тишины
Им обоим по 19 лет
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В Гусь-Хрустальном на выборах в местных горсовет произошел очередной скандал. В день тишины в городе были задержаны двое молодых людей, расклеивавших агитационные материалы незамысловатого содержания. Судя по виду листовок, напечатали их на обыкновенном домашнем принтере.
Ряд источников сообщает, что молодые люди причисляли себя к партии «Единая Россия». Телеграм-канал «Жизнь мента» даже утверждает, что парням обещали заплатить до 300 рублей за «грязную» работу.
ИСТОЧНИК KP.RU