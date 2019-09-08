2019-09-08T09:18:59+03:00
Политика

Во Владимирской области – единый день голосования

В регионе проходит 50 избирательных кампаний
Сергей МОРКОВКИН
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8 сентября во Владимирской области проходит единый день голосования, в регионе проводится сразу 50 избирательных кампаний муниципального уровня. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Сегодня проходят выборы глав Собинки и Мурома, а также избрание депутатов Киржачского, Меленковского, Муромского и Суздальского райосоветов, Ковровского, Гусь-Хрустального, Петушинского, Меленковского и Муромского горсоветов, а также ряда сельских СНД. Во Владимире проходят довыборы депутата горсовета по 17-ому одномандатному округу. Всего замещается 470 мандатов.

В выборах участвует 1484 кандидата, 266 из них – самовыдвиженцы. В 21 округе выборы депутатов проходят на безальтернативной основе, там зарегистрировался всего один кандидат.

В день выборов во Владимирской области работает 444 избирательных участка. На каждом из них работает технология QR-кодирования, позволяющая быстрее вводить данные в систему ГАС «Выборы».

Найти свой избирательный участок вы можете с помощью специального сервиса избиркома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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