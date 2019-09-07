Полумарафон «Золотые ворота» пробежали пять тысяч человек

7 Сент. 21:11 2019-09-07T21:11:28+03:00

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На различные дистанции третьего полумарафона – от 300 метров до 21,1 километра -вышли около пяти тысяч бегунов, а всего на большой спортивный праздник собрались восемь с половиной человек. Среди участников полумарафона были жители шестидесяти областей и разных стран, в том числе Белоруссии, Мексики и США. Самым младшим участникам полумарафона исполнилось четыре года, а самым опытным бегуном стал восьмидесятилетний Виктор Бубнов, пробежавший десять километров и завоевавший «бронзу» на этой дистанции. «Золото» на самой длинной дистанции в 21,1 завоевал московский бегун Иван Панферов с результатом один час девять минут и 17 секунд, который год назад финишировал на этих соревнованиях вторым. А среди женщин на этой дистанции первой к финишу, как и предыдущие два года, пришла известная владимирская спортсменка Наталья Волгина, пробежавшая это расстояние за один час 26 минут и 34 секунды. Всего же в разных категориях и за пробег на разных дистанциях наградили 222 любителя бега.

ИСТОЧНИК KP.RU