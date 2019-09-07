Владимирская компания допустила за руль спецтехники сотрудника, лишенного водительских прав

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-07T17:17:38+03:00

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В начале января предприятие владимирское предприятие вопреки всем правилам допустило за руль водителя, лишенного права управления транспортом. Нарушение обнаружили сотрудники ГИБДД. Оштрафовавшие компанию на сто тысяч рублей. Однако платить предприятие не стало и обратилось в суд, доказывая, что штраф слишком велик, а они не знали о лишении водительских прав своего работника, просили прекратить дело. Фрунзенский районный суд посчитал, что оштрафовали компанию обоснованно, однако снизил размер штрафа в два раза. Теперь предприятию предстоит заплатить пятьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU