Администрация Владимирской области обещает помочь в расследование смерти роженицы

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-07T15:25:59+03:00

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Двадцапятилетняя женщина скончалась, родив здоровую девочку. У нее остановилось сердце. Помочь молодой матери медики не смогли, а состояние малышки не вызывает опасений. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать тромбоэмболическое осложнение, но точнее ответить на эти вопросы должны судмедэксперты, которые приступили к работе в полдень 7 сентября. Помочь установить все обстоятельства дела поможет и отец новорожденной малютки, который присутствовал на родах. Главный врач роддома №2 вызвана из командировки, ей предстоит помочь следователям в проведении проверки. Губернатор региона Владимир Сипягин также пообещал, что администрация области окажет всестороннее содействие в выяснении причин гибели молодой горожанки. Последний раз смерть женщины во время родов во владимирском роддоме №2 произошла 27 лет назад – в 1992 году.

ИСТОЧНИК KP.RU