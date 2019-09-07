Владимирские застройщики нарушили закон о долевом строительстве

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-07T12:24:14+03:00

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Как показала прокурорская проверка, некоторые владимирские застройщики не соблюдали законодательство о долевом участии в строительстве многоквартирных домов и вносили в договора незаконные условия. Например, один из застройщиков брал с дольщиков согласие на обработку персональных данных и даже передачу их третьим лицам, причем действовало это согласие неопределенный срок, а отозвать его сразу было нельзя. Кроме того, застройщики, согласно договору, могли снимать с гарантии многоквартирный дом, что запрещено законом. Кроме того, они не вовремя и не в полном объеме размещали информацию о строительстве в Единой информационной системе жилищного строительства. В результате проверки в отношении одного сотрудника и двух юрлиц возбуждены дела об административных правонарушениях, им грозит штраф до 200 тысяч рублей. Также в адрес застройщиков прокуратурой внесено пять представлений. Сейчас нарушения устранены, а договора исправлены.

ИСТОЧНИК KP.RU