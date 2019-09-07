Во Владимирском роддоме №2 умерла роженица

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-07T10:27:10+03:00

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По предварительным данным, будущая мама самостоятельно родила малыша под наблюдением врачей, но после этого у нее остановилось сердце. Помочь двадцапятилетней женщине врачи не смогли. Новорожденный ребенок жив, находится под наблюдением медиков. Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося: работают в роддоме, изымают документацию, беседуют с родными умершей местной жительницы. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU