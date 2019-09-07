2019-09-07T10:15:50+03:00
Общество

Во Владимире появится улица Поисковая и новый сквер

А в двух районах города назвали автобусные остановки
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимире прошло заседание топонимической комиссии, на которой дали название улице, остановкам и скверу. В микрорайоне Энергетик появится улица Поисковая, а вот название улице Совхозной, которую ветераны просили официально переименовать в улицу Победителей, пока менять не стали. Вопрос решили отложить, чтобы подсчитать, какие расходы возникнут из-за этого. Название получил и сквер около областной администрации, где в августе заложили памятный камень. Его предлагают официально назвать «75 лет Владимирской области». Также члены комиссии дали имена двум автобусным остановкам: в деревне Злобино появится одноименная остановка, а в промзоне на улице Мещерской около дома №2 ранее безымянная остановка станет остановкой «Завод ЖБИ». Теперь новые названия должны одобрить депутаты горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирские застройщики нарушили закон о долевом строительстве
Во Владимирском роддоме №2 умерла роженица
Муромлянин лишился денег, пытаясь получить приз
Гусевчанам обещают виртуальный концертный зал, где они смогут смотреть в онлайн-режиме выступления артистов Москвы
Во Владимирской области уничтожили очередную партию санкционных сыров
Дорожный инцидент в Камешковском районе едва не привел к убийству
Во Владимире заработал информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления
В Камешкове москвич избил сотрудницу полиции
В Юрьев-Польском 25-летний продавец потратил на себя выручку магазина
Водителя иномарки, сбившего насмерть двух подростков, арестовали на 2 месяца
Владимирские поисковики отправляются в новую экспедицию в Смоленскую область
Владимирский тракторный завод захотели купить 13 потенциальных инвесторов
Танцоры из Австралии поздравят Владимиро-Суздальский музей-заповедник с днем рождения
Покровский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по тхэквондо
Владимирцы снова смогут бесплатно сделать прививку против гриппа у гипермаркета "Глобус"
В микрорайоне Юрьевец владимирские спасатели покажут пожарную технику
В Юрьев-Польском районе открыли памятник Герою Советского Союза Александру Богомолову