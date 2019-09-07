Во Владимире появится улица Поисковая и новый сквер

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-07T10:15:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимире прошло заседание топонимической комиссии, на которой дали название улице, остановкам и скверу. В микрорайоне Энергетик появится улица Поисковая, а вот название улице Совхозной, которую ветераны просили официально переименовать в улицу Победителей, пока менять не стали. Вопрос решили отложить, чтобы подсчитать, какие расходы возникнут из-за этого. Название получил и сквер около областной администрации, где в августе заложили памятный камень. Его предлагают официально назвать «75 лет Владимирской области». Также члены комиссии дали имена двум автобусным остановкам: в деревне Злобино появится одноименная остановка, а в промзоне на улице Мещерской около дома №2 ранее безымянная остановка станет остановкой «Завод ЖБИ». Теперь новые названия должны одобрить депутаты горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU