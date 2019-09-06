Гусевчанам обещают виртуальный концертный зал, где они смогут смотреть в онлайн-режиме выступления артистов Москвы

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-06T17:43:59+03:00

А сейчас в детскую школу искусств закупили инструменты и литературу

Изменить размер текста: A A

Детской школа искусств им. М.А. Балакирева в Гусь-Хрустальном претендует на создание виртуального концертного зала в рамках нацпроекта "Культура". Заявка уже подготовлена, и сейчас все ждут ее одобрения. Концертный зал даст возможность гусевским зрителям присутствовать в онлайн-режиме на концертах, проходящих на ведущих концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

А пока - в детскую школу искусств закупили музыкальные инструменты, оборудование - кресла, стулья, мольберты и этюдники, а также методическую и учебную литературу на общую сумму более 3,6 млн рублей.

В этом году 10 учреждений дополнительного образования в сфере культуры во Владимире, Гусь-Хрустальном и Муроме, в Вязниковском, Киржачском, Ковровском и Петушинском районах, а также областной музыкальный колледж получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на общую сумму свыше 47,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU