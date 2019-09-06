Спортсмен из Покрова стал бронзовым призером первенства мира по тхэквондо

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-06T17:24:57+03:00

Травма , полученная в полуфинале в поединке, не позволила Дмитрию продолжить борьбу за первое место

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Спортсмен из Покрова Дмитрий Леер завоевал две бронзовые медали на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ИТФ, которые проходили в Болгарии с 23 по 30 августа. Турнир объединил около 1000 спортсменов из 39 стран мира. Наш регион в составе сборной России представляли три человека.

В весовой категории «До 45 кг» Дмитрий Леер стал третьим среди юниоров 14-15 лет в личном спарринге. Покровский спортсмен уверенно выиграл у соперников из Аргентины, Таджикистана и Казахстана. Однако травма , полученная в полуфинале в поединке, не позволила Дмитрию продолжить борьбу за первое место.

Ещё одну бронзовую медаль Леер завоевал среди юниоров 14-17 лет в дисциплине «Командный туль».

По итогам соревнований россияне заняли второе место в общекомандном зачете, уступив первенство спортсменам из Северной Кореи – страны, где родилось тхэквондо.

ИСТОЧНИК KP.RU