2019-09-06T16:27:39+03:00
Происшествия

Дорожный инцидент в Камешковском районе едва не привел к убийству

Избитый виновник накинулся с ножом на мать двоих детей
Артём Черепанов
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Место происшествияМесто происшествияФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Камешковского района, подозреваемого в покушении на убийство. Он набросился с ножом на мать двоих детей.

Причиной конфликта стал дорожный инцидент 22 мая. Пьяный обвиняемый выехал со второстепенной дороги на главную наперерез своему знакомому по работе, в машине у которого ехали жена и дети. Мужчине пришлось резко затормозить, после чего участники инцидента поговорили на повышенных тонах и разъехались. Через некоторое время обвиняемый позвонил знакомому, извинился и предложил встретиться у своего дома.

Разговор не заладился с первых минут. Мама детей, пришедшая на разговор с подругой, стали предъявлять претензии мужчине, дело дошло до драки. Раздраженный мужчина ушел домой, но увидев свое расцарапанное лицо в зеркале взял нож, и, выкрикивая угрозы, накинулся на одну из женщин, нанеся ей рану в шею.

35-летняя потерпевшая оказала сопротивление напавшему, а затем с помощью подруги, женщина смогла спрятаться во дворе одного из жилых домов.

В результате своевременно оказанной медицинской помощи в виде хирургического вмешательства жизнь пострадавшей была спасена.

На следствии обвиняемый заявил, что не желал таких последствий, хотел только напугать женщин.

Следственный эксперимент Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следственный экспериментФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

ИСТОЧНИК KP.RU

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