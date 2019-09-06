2019-09-06T15:56:23+03:00
Общество

Во Владимире заработал информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления

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В начале сентября «Т Плюс» запустил во Владимире онлайн-ресурс teplo.energy – для своевременного информирования клиентов о возможных ограничениях подачи теплоносителя и приема обращений по вопросам качества отопления и горячего водоснабжения.

На портале размещается информация о ремонтно-восстановительных работах на тепловых сетях и продолжительности связанных с ними отключений отопления и горячей воды. Клиенты компании – посетители ресурса могут также узнать, какие именно многоквартирные дома и объекты попадают под ограничения, уточнить, в каком районе областного центра организованы работы, какого они характера, для чего проводятся, сколько продлятся.

Кроме того, через специальную форму обратной связи жители города могут направить энергетикам филиала обращение по поводу качества отопления и горячего водоснабжения. Обращения, связанные с нарушением качества теплоснабжения из-за ремонтных работ на сетях, рассматриваются в течение одного дня, после чего заявителю направляется ответ со сроками завершения ремонта. Если для выяснения причины необходимо привлечь управляющую компанию или коммунальную организацию, на подготовку ответа отводится до пяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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