В Юрьев-Польском 25-летний продавец потратил на себя выручку магазина

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-06T15:13:35+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Юрьев-Польского.

По данным УМВД, в полицию обратились представители алкогольного магазина и сказали, что не досчитались 18 тысяч рублей в кассе. Полицейские установили, что к краже денег может быть причастен 25-летний продавец. Парень признался, что успел потратить деньги.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU