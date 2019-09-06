В Юрьев-Польском 25-летний продавец потратил на себя выручку магазина
Он взял из кассы 18 тысяч рублей
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Юрьев-Польского.
По данным УМВД, в полицию обратились представители алкогольного магазина и сказали, что не досчитались 18 тысяч рублей в кассе. Полицейские установили, что к краже денег может быть причастен 25-летний продавец. Парень признался, что успел потратить деньги.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU