2019-09-06T15:13:35+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском 25-летний продавец потратил на себя выручку магазина

Он взял из кассы 18 тысяч рублей
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Юрьев-Польского.

По данным УМВД, в полицию обратились представители алкогольного магазина и сказали, что не досчитались 18 тысяч рублей в кассе. Полицейские установили, что к краже денег может быть причастен 25-летний продавец. Парень признался, что успел потратить деньги.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире заработал информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления
В Камешкове москвич избил сотрудницу полиции
Водителя иномарки, сбившего насмерть двух подростков, арестовали на 2 месяца
Владимирские поисковики отправляются в новую экспедицию в Смоленскую область
Владимирский тракторный завод захотели купить 13 потенциальных инвесторов
Танцоры из Австралии поздравят Владимиро-Суздальский музей-заповедник с днем рождения
Покровский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по тхэквондо
Владимирцы снова смогут бесплатно сделать прививку против гриппа у гипермаркета "Глобус"
В микрорайоне Юрьевец владимирские спасатели покажут пожарную технику
В Юрьев-Польском районе открыли памятник Герою Советского Союза Александру Богомолову