2019-09-06T15:08:57+03:00
Происшествия

Водителя иномарки, сбившего насмерть двух подростков, арестовали на 2 месяца

Расследование уголовного дела продолжается
Елена Масленникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

ДТП произошло 4 сентября в поселке Мелехово Ковровского района. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "БМВ" ехал с превышением скорости. Мало того, он решил обогнать двигавшиеся впереди него машины и выехал на встречную полосу. Подъезжая к пешеходному переходу, 22-летний лихач даже не пытался притормозить, чтобы проверить, переходит ли кто-нибудь дорогу. Водитель иномарки не обратил внимание даже на то, что ехавший перед ним автомобиль, остановился. В этот момент пятеро ребят переходили по зебре дорогу. Водитель "БМВ", летящий с огромной скоростью, сбил двух подростков. Они скончались до приезда скорой помощи. Виновника аварии задержали. На него завели уголовное дело. Более того, выяснилось, что только в этом году ковровчанин 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. В момент аварии он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24