2019-09-06T14:36:56+03:00
Общество

Владимирские поисковики отправляются в новую экспедицию в Смоленскую область

Экспедиция проводится в рамках реализации проекта «Дорогами Памяти»
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 7 по 15 сентября поисковики Владимирского областного объединения «Часовые Памяти» будут участвовать в межрегиональной Вахте Памяти Она пройдёт в Ельнинском районе Смоленской области.

Бойцы отрядов «Амулет» и «Владимирец» проведут поисковые работы в окрестностях деревни Гурьево, где в 1941 году шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Экспедиция проводится в рамках реализации проекта «Дорогами Памяти» с использованием средств, выделенных Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожный инцидент в Камешковском районе едва не привел к убийству
Во Владимире заработал информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления
В Камешкове москвич избил сотрудницу полиции
В Юрьев-Польском 25-летний продавец потратил на себя выручку магазина
Водителя иномарки, сбившего насмерть двух подростков, арестовали на 2 месяца
Владимирский тракторный завод захотели купить 13 потенциальных инвесторов
Танцоры из Австралии поздравят Владимиро-Суздальский музей-заповедник с днем рождения
Покровский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по тхэквондо
Владимирцы снова смогут бесплатно сделать прививку против гриппа у гипермаркета "Глобус"
В микрорайоне Юрьевец владимирские спасатели покажут пожарную технику
В Юрьев-Польском районе открыли памятник Герою Советского Союза Александру Богомолову