Владимирские поисковики отправляются в новую экспедицию в Смоленскую область

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-06T14:36:56+03:00

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С 7 по 15 сентября поисковики Владимирского областного объединения «Часовые Памяти» будут участвовать в межрегиональной Вахте Памяти Она пройдёт в Ельнинском районе Смоленской области.

Бойцы отрядов «Амулет» и «Владимирец» проведут поисковые работы в окрестностях деревни Гурьево, где в 1941 году шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Экспедиция проводится в рамках реализации проекта «Дорогами Памяти» с использованием средств, выделенных Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU