Владимирские поисковики отправляются в новую экспедицию в Смоленскую область
Экспедиция проводится в рамках реализации проекта «Дорогами Памяти»
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С 7 по 15 сентября поисковики Владимирского областного объединения «Часовые Памяти» будут участвовать в межрегиональной Вахте Памяти Она пройдёт в Ельнинском районе Смоленской области.
Бойцы отрядов «Амулет» и «Владимирец» проведут поисковые работы в окрестностях деревни Гурьево, где в 1941 году шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.
Экспедиция проводится в рамках реализации проекта «Дорогами Памяти» с использованием средств, выделенных Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU