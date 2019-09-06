Владимирский тракторный завод захотели купить 13 потенциальных инвесторов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-06T14:35:03+03:00

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5 сентября завершился прием заявок от потенциальных покупателей Владимирского тракторного завода – имущество банкротного ООО «Зона регулируемоего развития ВТЗ». На конкурс, который пройдет 9 сентября, заявилось 13 желающих. Известных во Владимире компаний и предпринимателей среди них нет.

Напомним, цена на завод за лето снизилась с 2,5 миллиардов рублей до 25 миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU