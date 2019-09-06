2019-09-06T14:33:20+03:00
Звезды

Танцоры из Австралии поздравят Владимиро-Суздальский музей-заповедник с днем рождения

Выступление пройдет 11 сентября у "Палат"
Алексей СУХОВ
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11 сентября, в день основания Владимиро-Суздальского музея-заповедника участники фестиваля"Земля добра и мира" – танцевальная группа «Озкот» из Австралии - поздравит владимирцев и сотрудников музея.

На площадке перед музейным центром «Палаты» развернется завораживающее танцевальное действо. Гомтей ждут народные танцы и степ.

OzScot Dance Team – танцевальная и музыкальная группа академии танца из австралийского города Перт. Группа с успехом выступает на крупнейших международных фестивальных площадках, в том числе на Эдинбургском фестивале искусств (Великобритания), Королевском фестивале Новой Шотландии (Канада), Базельском фестивале (Швейцария), Фестивале культуры в Вирджинии (США)…

Выступление танцоров пройдет на площадке между Музейным центром «Палаты» и Дмитриевским собором. Начало - в 18 часов. Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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