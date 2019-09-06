Покровский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по тхэквондо
Покровский спортсмен Дмитрий Леер, представлявший Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ИТФ в Болгарии, завоевал на соревнованиях две бронзовые медали.
В весовой категории «До 45 кг» Дмитрий стал третьим среди юниоров 14-15 лет в личном спарринге. Покровский спортсмен уверенно выиграл у соперников из Аргентины, Таджикистана и Казахстана и вышел в полуфинал. Однако травма, полученная в полуфинале в поединке со спортсменом из Украины, не позволила Дмитрию продолжить борьбу за золотую медаль. Покровчанин стал третьим.
Еще одну бронзовую медаль Леер завоевал среди юниоров 14-17 лет в дисциплине «Командный туль».
По итогам соревнований россияне заняли второе место в общекомандном зачете, уступив первенство спортсменам из Северной Кореи, страны, ставшей родоначальницей тхэквондо. Третье место завоевала сборная Чехии.
ИСТОЧНИК KP.RU