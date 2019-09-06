Покровский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по тхэквондо

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-06T14:25:19+03:00

В весовой категории «До 45 кг» спортсмен стал третьим среди юниоров 14-15 лет в личном спарринге

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Покровский спортсмен Дмитрий Леер, представлявший Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате и первенстве мира по тхэквондо ИТФ в Болгарии, завоевал на соревнованиях две бронзовые медали.

В весовой категории «До 45 кг» Дмитрий стал третьим среди юниоров 14-15 лет в личном спарринге. Покровский спортсмен уверенно выиграл у соперников из Аргентины, Таджикистана и Казахстана и вышел в полуфинал. Однако травма, полученная в полуфинале в поединке со спортсменом из Украины, не позволила Дмитрию продолжить борьбу за золотую медаль. Покровчанин стал третьим.

Еще одну бронзовую медаль Леер завоевал среди юниоров 14-17 лет в дисциплине «Командный туль».

По итогам соревнований россияне заняли второе место в общекомандном зачете, уступив первенство спортсменам из Северной Кореи, страны, ставшей родоначальницей тхэквондо. Третье место завоевала сборная Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU