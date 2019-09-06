В Юрьев-Польском районе открыли памятник Герою Советского Союза Александру Богомолову

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-06T14:00:58+03:00

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Открытие памятника было приурочено к 100-летию со дня рождения офицера Александра Богомолова и прошло в рамках подготовки к празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Фёдорович Богомолов родился в 1919 году в селе Добрынское ныне Юрьев-Польского района. Был призван в Красную Армию в октябре 1939 года. В годы Великой Отечественной войны воевал на Северо-Кавказском, 3-м и 4-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах. В январе 1945 года форсировал в Польше реку Пилица в районе населённого пункта Пальцев, стрелковый батальон под его командованием отразил семь вражеских контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитану Богомолову присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU