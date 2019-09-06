2019-09-06T12:56:41+03:00
Общество

Потребление электроэнергии во Владимирской области в 2019 году осталось неизменным

Местная промышленность не растет, но и не падает
Сергей МОРКОВКИН
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По данным РАО "ЕЭС" за 9 месяцев 2019 года потребление электроэнергии во Владимирской области практически не изменилось. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, оно снизилось на 0,1%.

Показатели потребления электроэнергии в сравнении с показателями прошлого года обычно используется для оценки состояния промышленности региона, так основными потребителями электроэнергии являются крупные промышленные предприятия. Судя по данным РАО "ЕЭС", во Владимирской области промышленность осталась на том же уровне. Снижение в 0,1% принято считать статистической погрешностью.

Заметное снижение потребления электроэнергии отмечено в Смоленской и Тверской областях. Явный рост наметился в Воронежской, Костромской, Тамбовской и Тульской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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