2019-09-06T10:22:51+03:00
Общество

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

Артём Черепанов
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«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохранения. Первый телемедицинский терминал «Электронный доктор» заработал в отделении «Почты России» в поселке Мятлево Износковского района Калужской области. Жители поселка и ближайших деревень могут получить консультацию терапевта, записаться к нему на последующий очный прием в поликлинику, а также проконсультироваться для корректировки лечения. Внедрение медицинских киосков для онлайн-консультаций с врачом обеспечит доступность высококвалифицированной медицинской помощи для жителей сельской местности. Технологическим партнером проекта выступило дочернее предприятие ПАО «Ростелеком» – компания «РТ Лабс».

Терминал оснащен двумя видеокамерами, сканером для передачи медицинских документов и считывания штрих-кода, карт-ридером, устройством для печати талонов записи на прием к врачу и медицинских заключений по итогам консультации. Для получения услуги гражданам России необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Идентификация осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что гарантирует информационную безопасность и защиту персональных данных.

«Решение “Ростелекома” позволяет доктору на расстоянии оценить эффективность лечения и наблюдать за состоянием здоровья пациента. Результаты консультации и рекомендации доктора заносятся в электронную медицинскую карту пациента. В дальнейшем они могут быть использованы, например, для принятия решения о корректировке лечения. Если сервис “Ростелекома” окажется востребованным, доступ к дистанционным консультациям врача получат жители удаленных населенных пунктов Калужской области», — отметил заместитель министра здравоохранения Калужской области Александр Королёв.

Общение с врачом осуществляется в текстовом чате или через аудио- или видеосвязь с помощью встроенной гарнитуры. По завершении консультации пациент может распечатать медицинское заключение о проведенной телемедецинской консультации с рекомендациями врача. Результаты и документы от предыдущих приемов всегда будут доступны в личном кабинете пациента.

Терминалы могут быть установлены в любых социально значимых объектах, что дает возможность оказать квалифицированную медицинскую помощь населению из удаленных сельских районов. Граждане могут проконсультироваться с врачами из «центра» и существенно сэкономить время и силы.

«Ростелеком» ведет проект по созданию государственной информационной системы «Региональная медицинская информационная система Калужской области» в рамках заключенного в октябре 2018 года контракта. Напомним, телемедицина внедряется в систему отечественного здравоохранения в рамках Указа Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. Использование телемедицинских информационных киосков позволит создать удобный сервис единого цифрового контура здравоохранения для граждан Калужской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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