Ковровчанин, сбивший насмерть двух подростков в Мелехово, 10 раз привлекался за превышение скорости

5 Сент. 21:42 2019-09-05T21:57:54+03:00

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ДТП произошло 4 сентября в поселке Мелехово Ковровского района. Пятеро подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "БМВ" ехал с превышением скорости. Мало того, он решил обогнать двигавшиеся впереди него машины и выехал на встречную полосУ. Подъезжая к пешеходному переходу, 22-летний лихач не пытался притормозить, чтобы проверить, идет ли кто-нибудь по зебре. Водитель иномарки не обратил внимание даже на то, что ехавший перед ним автомобиль, остановился. Ковровчанин, летящий с огромной скоростью, сбил двух подростков. Они скончались до приезда скорой помощи. Виновник аварии задержан. На него завели уголовное дело. Более того, выяснилось, что только в этом году гонщик 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. В момент аварии он был трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU