Владимирские активисты предложили организовать фестиваль граффити и мастерскую сити-фермерства

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-05T17:38:45+03:00

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5 сентября во Владимир приезжал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. В ходе встречи с губернатором было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».

Уже в следующем году во Владимире запланировали провести всероссийский фестиваль «В движении» для творческой молодежи, которая развивает себя в танцевальных направлениях. Также владимирские активисты предложили губернатору и председателю союза молодежи реализовать ряд проектов. Например, организовать фестиваль граффити и мастерскую сити-фермерства. Ребятам пообещали оказать поддержку в воплощении этих идей.

ИСТОЧНИК KP.RU