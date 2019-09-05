Владимирские активисты предложили организовать фестиваль граффити и мастерскую сити-фермерства
5 сентября во Владимир приезжал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. В ходе встречи с губернатором было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».
Уже в следующем году во Владимире запланировали провести всероссийский фестиваль «В движении» для творческой молодежи, которая развивает себя в танцевальных направлениях. Также владимирские активисты предложили губернатору и председателю союза молодежи реализовать ряд проектов. Например, организовать фестиваль граффити и мастерскую сити-фермерства. Ребятам пообещали оказать поддержку в воплощении этих идей.
ИСТОЧНИК KP.RU