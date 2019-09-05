В Кольчугино пьяная молодежь надругалась над бездомной - женщина скончалась

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-05T16:49:27+03:00

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6 апреля 2018 года в Кольчугино четверо молодых людей решили ограбить сетевой магазин. Почти на тысячу рублей они взяли спиртное и продукты. Наевшись и изрядно напившись, компания, ради забавы, решила поиздеваться над бездомными людьми. Пьяная молодежь пошла искать жертву. На трубах они увидели женщину без определенного места жительства. Сначала они ее избили, а затем один из молодых людей над ней надругался. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. В суде выяснилось, что все подсудимые воспитывались в неблагополучных семьях и стояли на учете в полиции. В качестве наказания осужденные получили по 6 и 6 с половиной лет лишения свободы. Приговор Кольчугинского районного суда им обжаловать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU