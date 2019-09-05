Во Владимире 9 пожарных выезжали тушить детскую коляску
Но жители дома справились с огнем до приезда сотрудников МЧС
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 12.15 5 сентября пожарным сообщили о возгорании в подъезде дома 37 на улице Мира. Неизвестные подожгли детскую коляску. На место выехали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Но жители дома потушили коляску ведрами до приезда пожарных.
- Несмотря на то, что площадь пожара составила всего 2 "квадрата", на месте работает дознаватель, - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU