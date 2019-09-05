В ОКБ появился мультиспиральный томограф, стоимостью 70 миллионов рублей
На нем будут проходить обследования пациенты с инсультами и инфарктами
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В рамках нацпроекта "Здравоохранение" Областная клиническая больница получила 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф. Он предназначен для регионального сосудистого центра, куда со всей области поступают пациенты с инсультами и инфарктами. Томограф заработает в середине октября. Кроме того, очень скоро в областной больнице в нейрохирургическом отделении появится УЗИ-аппарат с интраоперационными датчиками. Высокотехнологичное оборудование обеспечит возможность ультразвуковой визуализации сосудов головного мозга в процессе диагностики и сложных нейрохирургических операций.
ИСТОЧНИК KP.RU